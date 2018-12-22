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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
34 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

34 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

- Göçmenlerden detaylar Çanakkale 'de 34 düzensiz göçmen yakalandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'de yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek için hazırlık yapan 34 düzensiz göçmen yakalandı.Küçükkuyu ile Assos sahil yolu bölgesinde önleyici devriye görevi yürüten Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nusratlıaltı mevkisinde bir grubun zeytinlik alanda saklandığını tespit etti.Ekiplerin bölgeye düzenlediği operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 34 Afganistan uyruklu yakalandı.Küçükkuyu Jandarma Karakol Komutanlığına getirilen göçmenlere, giyecek ve yiyecek yardımında bulunuldu.Düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Sahil Yolu Zeytinli Akalan Zeytinlik Akkale 

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