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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
34 düzensiz göçmen yakalandı - AYDIN

34 düzensiz göçmen yakalandı - AYDIN

- Yakalanan düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik botuna alınması Aydın 'da 34 düzensiz göçmen yakalandıAYDIN (AA) - Aydın 'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 34 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.Devriye faaliyetini yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Didim açıklarındaki bir lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğunu tespit etti.Durdurulan lastik bottaki Suriye uyruklu 34 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı ve kıyıya çıkarıldı.Aralarında çocukların da olduğu düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Akalan Yurt Dışı 

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