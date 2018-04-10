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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
- 33 Yıldır Görmediği Babasına Kavuşmak İçin Gün Sayıyor

- 33 Yıldır Görmediği Babasına Kavuşmak İçin Gün Sayıyor

Sabine Ages röp.

( KÖLN ) - 33 yıldır görmediği babasına kavuşmak için gün sayıyor KÖLN

Sosyal Medya Bild Çağa Görece Irak 


- 33 yıldır görmediği babasına kavuşmak için gün sayan Sabine Ages, Bursa’da yaşayan babası Adem Rençber’le buluşacağı günü iple çekiyor. Babasıyla iletişime geçer geçmez bilet aldığını söyleyen Ages, babasıyla buluşacak. Almanya’nın Köln kentinde doğduğu günden bu yana babasını görmeyen ve sürekli babasını arayan Sabine, 33 yılın ardından babasına kavuşmanın mutluluğuyla uçağa bineceği günü sabırsızlıkla beklediğini söylüyor. Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Sabine, babasının ailesiyle birlikte 70’li yıllarda Almanya’ya geldiğini daha sonra annesiyle tanıştığını, askerlik hizmetini yapmak için Türkiye’ye döndüğünü anlattı. Sabine Ages, “Anneme askerlik görevimi bitireyim davet edersin gelirim diyor. Babam askerdeyken annem onu arıyor ve ben başkasıyla evleniyorum deyip birlikteliği bitiriyor. Babamın Türk olduğunu öğreniyorum sonra. Anneme sürekli sormama rağmen bir türlü adını ve kim olduğunu söylemedi bana. 2017 yılında anneannem rahatsızlandı ve onun yanında kaldım bu dönemde. Anneannem bana bir şey söylemek istediğini, ölmeden üzerindeki bu ağır yükten kurtulmak istediğini söyledi.

Anneannem de bir Türk ile evliydi. Babamın çok iyi bir insan olduğunu, sürekli beni aradıklarını ve sorduklarını söyledi.

Annemin yalan söylediğini babamın askerliğe gitmek zorunda olduğunu, annemin de kendisine başka bir adam aradığını ve bu şekilde olayı kapattığını anlattı bana. Beni bırakmadığını söyledi.

Türkiye’de yaşadığını söyledi.

Bunun üzerine sürekli babamın nerede olabileceğini araştırmaya başladım ve Bursa’da yaşadığını öğrendim. Sosyal medya üzerinden mesaj yollayıp iletişime geçtim. Şu an sürekli kendisiyle sosyal medya üzerinden görüşüyorum. Türkçe bilmediğim ve onun da çok az Almanca bildiği için yazılanları çeviri programıyla öğreniyorum. Onunla görüşmek için Türkiye’ye gideceğim. Kardeşlerim var ayrıca onlarla da tanışacağım onları ailem olarak görüyorum. Çok heyecanlıyım ve sabırsızlanıyorum. Babamı çok merak ediyorum. Onu ilk defa göreceğim. Ona sarılmak istiyorum. Babam hep aramış beni ümidini hiç yitirmemiş. Yeni aileme kavuşacağım günü dört gözle bekliyorum” şeklinde konuştu.
Sabine Ages’in babası Adem Rençber’in arkadaşı olan ve babasını bulmasında yardımcı olan İbrahim Çiftçi, “Kaç kere Sabine’nin annesine gittim babası merak ediyor onları buluşturalım dememe rağmen annesi bir türlü izin vermedi" dedi.
Konuşulanları tercüme eden Çiftçi, kendisinin de çok duygulandığını ve sevindiğini söyledi.

Türkçe olarak "Baba bekle ben geliyorum’’ diyen Sabine, 33 yaşında ve bir nakliyat şirketinde büroda çalışıyor.
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