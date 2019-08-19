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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
33. Taşköprü Sarımsak Festivali, Kıraç konseriyle tamamlandı Haberi

33. Taşköprü Sarımsak Festivali, Kıraç konseriyle tamamlandı Haberi

KIRAÇ'A SARIMSAKTAN TAÇ TAKILMASI

Havai Fişek Gösterisi Köprülü Forma Havai Fişek Objektif 

-KIRAÇ' FORMA VE PLAKET HEDİYE EDİLMESİ
-KIRAÇ'IN SAHNE PERFORMANSI

( KASTAMONU )- Kıraç'a Taşköprü'de sarımsaktan taç takıldı KASTAMONU

- 33. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali, Anadolu Rock'un sevilen sesi Kıraç konseriyle tamamlandı. 33. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nin kapanış programı Tarihi Köprübaşı Festival alanında Kıraç konseri ile yapıldı. Sahneye çıktığı andan itibaren seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla Taşköprülü müzikseverleri coşturan Kıraç'a zaman zaman izleyiciler de eşlik etti. Kapanış konserlerine sinema sanatçısı Cihan Ünal da katıldı.
Festivalin kapanış programında ünlü sanatçı Kıraç'a Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve sinema sanatçısı Cihan Ünal teşekkür plaketi, Taşköprü Spor forması ve sarımsaktan örülmüş taç takdim etti. Sarımsaktan örülmüş tacı kafasına takan Kıraç objektiflere poz verdi. Dört günde 15 bin izleyicinin katıldığı 33. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali, Kıraç konseri ve plaketlerin takdim edilmesinin ardından havai fişek gösterisi ile sona erdi.
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