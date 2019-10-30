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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
33 düzensiz göçmen otogarda bırakıldı

33 düzensiz göçmen otogarda bırakıldı

Mültecilerin otogarda yatmalarından detay

Gard Sosyal Medya Otobüs Terminali Emniyet Müdürlüğü Irak 

-Mültecilerin dışarıda yatmalarından detay
-Mültecilerin eşyalarından detay
-Genel detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'a getirilen aralarında kadın, çocuk, hasta ve yaşlı 33 düzensiz Afgan göçmen Batman Şehirlerarası Otobüs terminaline bırakıldı. Geceyi otobüs terminalinin içinde uyuyarak geçiren göçmenler ifadeleri alınmak üzere Batman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Geceyi otobüs terminalinde geçiren ve beton üzerinde uyuyan göçmenlerin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine göçmenler emniyet müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılacak işlemlerinin ardından göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.
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