325 kiloluk orkinos görenleri şaşkına çevirdi

-Selfie çeken vatandaşlar

-Selfie için sıra bekleyenler



( İSTANBUL -ÖZEL)- Vatandaşlar dev orkinosla selfie çektirmek için sıraya girdi İSTANBUL



- Sultanbeyli’de bir balıkçıda sergilenen 2,7 metre uzunluğundaki orkinos şaşkına çevirdi. 325 kilo ağırlığındaki orkinosla selfie çektirmek isteyen vatandaşlar adeta birbirleriyle yarıştı. Çanakkale’de balıkçıların ağlarına takılan dev orkinos balığı Sultanbeyli’de bir balıkçıda sergilenmeye başladı.

2 metre 70 santim uzunluğundaki dev balık görenleri şaşkına çevirdi. 325 kilo ağırlığındaki dev orkinos, alışveriş yapmak için balıkçıya uğrayan vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, dev orkinosla selfie çektirmek için sıraya girip birbirleriyle yarıştı. Orkinos sergileyen balıkçı Volkan Sağdıç, “325 kilo ağırlığında, 2 metre 70 santim. Sultanbeyli’ye geldi yine, herkesi bekliyoruz” dedi.

(İA-CGK-



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