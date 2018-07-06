Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
'32. TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali' - YALOVA Video

'32. TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali' - YALOVA Video

"32. TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali" - YALOVA - Çınarcık Cumhuriyet Meydanı'nda halk oyunları gösterilerinden detaylar"32. TUFAG Uluslararası Halk Dansları Festivali" başladı - 8 ülkeden dansçıların katıldığı festivalde halk oyunları gösterileri düzenlendiYALOVA (AA) - Yalova Turizm Folklor Araştırma Geliştirme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (TUFAG) tarafından bu yıl 32’incisi düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali Çınarcık ilçesinde başladı.
Festivali kapsamında Arjantin, Kolombiya, Gürcistan, Makedonya, Sırbistan, Rusya, Kuzey Osetya ve KKTC'den gelen dansçılar Çınarcık Cumhuriyet Meydanı'nda halk oyunları gösterileri sundu.Gösterileri Çınarcık Kaymakamı Muhammed Öztaş ve Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt da takip etti.Yabancı ülkelerden gelen 220'ye yakın dansçının katıldığı festivalin 6 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu’nda gala gecesi gerçekleştirilecek.

Festival Halk Oyunları 

İlgili Foto Galeriler
2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali2 Bin Rakımlı Yaylada Kar Festivali
Portekiz'in Rengarenk Şemsiyeli SokaklarıPortekiz'in Rengarenk Şemsiyeli Sokakları
Fallas Festivali - Valensiya, İspanyaFallas Festivali - Valensiya, İspanya
Hindistan'da Renkli Holi FestivaliHindistan'da Renkli Holi Festivali
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı