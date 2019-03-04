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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
32 Düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE İzle

32 Düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE İzle

- Göçmenlerin bot ile gelişleri ve toplu halde gidişleri Çanakkale 'de 32 düzensiz göçmen yakalandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 32 düzensiz göçmen yakalandı.Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, Ayvacık'ın Kadırga Koyu mevkisi açıklarında bir grubun lastik botla denize açıldığını tespit etti."TCSG - 109" bot komutanlığınca söz konusu bölgeye operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmen yakalandı.Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenlere yiyecek ve giyecek yardımında bulunuldu.İşlemleri tamamlanan 32 kişi, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Akalan Nani Akkale 

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