32 bin fidan toprakla buluşturuldu - BİLECİK Haberi
- Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün konuşması - Fidan dikme etkinliğinden detaylar - Bilecik Valisi Bilal Şentürk ile röporatjBİLECİK (AA) - Bilecik 'te, Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlemesi yapılan fidanlar, katılımcılar tarafından toprakla buluşturuldu.Fidan dikim töreninde konuşan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "İlkokul birinci sınıftan emekli olanlara kadar tüm vatandaşlarımızdan en az bir tane fidan dikmelerini istiyorum." dedi. Öğrenci, jandarma, polis ve öğretmenlerle birlikte fidan diken Vali Şentürk, fidanlara can suyu verilmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının 'Geleceğe Nefes' projesi kapsamında 43 ayrı noktada fidan dikimi yapıldığını söyledi.
Geleceğe bir fidanla nefes olmak için tüm Türkiye’nin seferber olduğunu aktaran Şentürk, " Bilecik ilimizde fidan sahiplenme sayısı 40 binlerin üzerinde ama yaklaşık 32 bin fidanımızı burada toprakla buluşturuyoruz. Doğal güzelliği ve bitki örtüsünün zenginliğinin yanı sıra hem toprağın korunması hem de orman alanlarının genişletilmesi amacıyla, geleceğimize daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre bırakmak adına Abbaslık Mevkisindeki çalışmamızı tamamladık."İl genelinde 43 farklı noktada fidan dikim çalışması yapıldığını kaydeden Şentürk, "İnşallah amaç hasıl olacaktır. Fidanlarımı diktiğimiz gibi sonrasında onların korunup geleceğe taşınması için hep birlikte çalışacağız." diye konuştu.
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