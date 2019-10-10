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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
314 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE Haberi

314 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE Haberi

- Göçmenler gemide toplu halde bot ile rıhtıma gelişleri ve bottan inmeleri Çanakkale 'de 314 düzensiz göçmen yakalandıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmek isteyen 314 düzensiz göçmen yakalandı.Düzensiz göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik Ekiplerince gün boyunca 8 ayrı operasyon düzenlendi.
TCSG 905 Bot Komutanlığınca, Sivrice burnu açıklarında yapılan iki operasyonda, Afganistan uyruklu 72 düzensiz göçmen yakalandı.TCSG 109 Bot Komutanlığı ekipleri ise Sivrice ve Akkaya burnu açıklarında yaptıkları 6 ayrı operasyonda ise Suriye, Afganistan, Sudan ve Somali uyruklu 242 düzensiz göçmeni yakaladı.Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenlere, burada giyecek ve yiyecek verildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Akalan Nani Akkale 

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