Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
31 Mart seçimlerinde aralarında husumet oluşan iki grup birbirine girdi: 4 yaralı İzle

31 Mart seçimlerinde aralarında husumet oluşan iki grup birbirine girdi: 4 yaralı İzle

- Hastane acil, ambulansla yaralıların getirilişi

Polis Hastane Tahkikat Bıçaklı Kavga Kışla 

-- Polis detayları

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Mantarlı köyünde 31 Mart’taki muhtarlık seçimlerinin ardından aralarında husumet oluşan iki grup arasında Mercan Beldesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay, dün öğle saatlerinde Tercan ilçesine bağlı Mercan Beldesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mantarlı köyünde ikamet eden R.G., ve oğlu T.Ö.G., ile muhtarlık seçimleri nedeniyle aralarında husumet bulunan E.Ç., A.A.Ç., ve Z.Ç., Mercan beldesinde karşılaştı. İki gurup arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçak darbesi alarak yaralanan 4 kişi ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri hastanede tarafların yakınlarının karşı karşıya gelip herhangi olumsuz bir hadiseye neden olmamaları için yoğun güvenlik tedbiri aldı. Çevik kuvvet polisleri de hastane önünde hazır bulundu. Jandarma ekipleri de olaya karışan R.G.’yi gözaltına alarak köyün girişini güvenlik açısından kapattı. Köye giriş çıkışlar bir süreliğine kontrollü olarak yapıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. (SK-AA)
İlgili Foto Galeriler
Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı