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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
- 31 gündür kayıp olan yaşlı adamın cesedi bulundu

- 31 gündür kayıp olan yaşlı adamın cesedi bulundu

Cesedin bulunduğu alandan görüntüler

( EDİRNE )- Kafası gövdesinden ayrı yerde bulundu EDİRNE

Asad Yaşlı Adam Hayvan 


- Edirne’nin İpsala ilçesi Korucuköy’de 2 Haziran 2018 Cumartesi günü kaybolan 67 yaşındaki Alzheimer hastası Ahmet Meriç’in cesedi bulundu. 31 gündür kayıp olan Ahmet Meriç’in bulunması için geniş çaplı arama başlatılmıştı. Meriç’in cansız bedeni İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulundu. 2 Temmuz 2018 Pazartesi akşamı Künkler mevkiinde yapılan buğday hasadı esnasında, çiftçiler tarafından bir kafatası görüldü.
Haber verilmesi üzerine ekipler, bölgedeki aramaları sıklaştırdı. Yapılan aramada Ahmet Meriç’in bedeni, kafatasının 10 metre ilerisinde bulundu. Yaşlı adamın vücudu ve kafatasının ayrı yerlerde bulunmasının sebebinin ise yaban hayvanların olduğu iddia edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından, Ahmet Meriç’in cesedi kesin ölüm sebebin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AG)
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