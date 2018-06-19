300 yıllık cami kaderine terk edildi İzle

-MAHALLE SAKİNİ VE MUHTAR AÇIKLAMA DETAY



( SAKARYA ) SAKARYA



- Sakarya’da 300 yıl önce kurulan ve yıllarca hizmet veren cami kaderine terk edildi. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 300 yıl önce Çengeller Köyünde kurulan ve yıllardır ayak kalmayı başaran kerpiç cami adeta zamana direniyor. Mahallenin göç vermesi sonrasında asırlık cami ile kimse ilgilenmedi. Tarihten izlerin bulunduğu camiye 17 yıl önce Vakıflar Genel Müdürlüğünden ekipler gelerek inceleme yaptı. Üstünden yılların geçmesi neticesinde cami üzerinde hiç bir işlem yapılmadı. Yıllar sonra tahtaları çürüyen, duvarları yıkılan cami, ibadet yapılamaz hale geldi. Cami içinde bulunan motiflerin ilk günkü gibi kalması ise dikkat çekiyor. Çengeller Mahallesinde yaşayan vatandaşlar ise hemen alt tarafında bulunan mahallenin camisinde namazlarını kılıyor. Mahalle sakinleri caminin restore edilmesini isteyerek mahalleye kazandırılmasını istedi. “Cami perişan bir halde” 300 yıllık caminin perişan bir halde olduğunu belirten Mahalle sakinlerinden Veysel Özdamar, “Yıllar önce burası ibadet ettiğimiz, mevlit okutulan, köylüler tarafından tutulan hocalar tarafından teravi namazlarını kıldığımız bir camimizdi. 300 yıllık bir camimiz. Ama gelin görün ki şuan perişan bir halde. Bundan 72 yıl önce bir tadilat görmüş ama yıllar geçtikçe harabeye döndü. Bu bizim mahallemizin camisini devletimiz bir el atsın ve yapsın. Şuan perişan bir halde duruyor. Tahtaları çürümüş, duvarları yıkılmış. İbadet yapılamıyor, çatısı akıtıyor ve perişan bir halde” dedi.

“Camimizin restore olmasını istiyoruz” Mahalle camisinin restore edilmesini isteyen Mahalle Muhtarı Erbay Ersin, “Bu cami 70 yıl önce bir tadilat gördü. Çengeller Mahallesinde göç olması sebebiyle cami yalnız bırakıldı. Beldemiz burada idi gitmemişti daha. Burayı tadilat yaptırmak için bir hayırsever bulamadık. Göçte verdiğimiz için mahallemiz 8 yada 10 hane kaldı. Vatandaşlarımızda da suç var camiyle ilgilenmediler. Namazı aşağıdaki mahallemizdeki camiye geliyor kılmaya vatandaşımız. Yaz sezonu açıldı haneler açılmaya başladı nüfus artmaya başladı.

Camimizin restore olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

(RŞ-RFK

