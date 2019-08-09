300 polis barlar sokağına daldı ünlü mekanları didik didik aradı

-aranan mekanlar

-yapılan kimlik kontrolleri



( MUĞLA )- Dünyaca ünlü Gümbet barlar sokağına 300 polis bir anda gidi MUĞLA



- Bodrum’da ünlü gece kulüplerinin bulunduğu Gümbet Barlar Sokağı’na 300 polisin katılımıyla Huzur Operasyonu düzenlendi.

Dünyaca ünlü eğlence mekanları didik didik arandı. Bodrum gecelerinin vazgeçilmez adresi Gümbet Barlar Sokağı’na yaklaşık 300 polisin katılımıyla Huzur Operasyonu düzenlendi.

Türkiye’nin en ünlü eğlence kulüplerine giren polisler işletmeleri didik didik aradı. Polisler bir yandan kimlik sorgulaması yaparken bir yandan ise üst araması ve personel sorgulaması yaptı. Operasyonda, asayiş, narkotik, kaçakçılık ve terör şube müdürlüğünde görevli polisler ile 1 polis köpeği görev aldı. Ünlü mekanlar temiz çıktı Dünya’nın ve Türkiye’nin en ünlü eğlence mekanlarına giren polis ekipleri yaklaşık 2 saat boyunca işletmeleri aradı. DJ kabininden, bar arkasına, sanatçı kulislerinde personel odalarına kadar arama yapan polisler aranmadık yer, bakılmadık kimlik bırakmadı. Bin 227 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Kimlik sorgularında farklı suçlardan aranan 5 şahıs yakalanırken, 1 tüfek, 20 fişek, 5 gr skunk ele geçirildi.

