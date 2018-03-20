300 nüfuslu köy 80 doktor çıkardı

-Doktorlardan röp

-Muhtardan röp

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( SİVAS -ÖZEL-HD)- Sivas’ın 300 nüfuslu Kolluca köyünde son 40 yıl içerisinde 80 doktor yetişti.- Benim çocuğumun ondan neyi eksik diyen köy sakinleri çocuklarının tıp fakültesi okuması için ellerinden gelini yapıyor SİVAS



- Sivas’ın 300 nüfuslu Kolluca köyünde son 40 yıl içerisinde 80 doktor yetişti. Sivas’a yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Kolluca köyünde veliler 'benim çocuğumun onun çocuğundan neyi eksik' diyerek çocuklarının tıp fakültesi okuması için elinden geleni yapıyor. Bu düşünce ile son 40 yılda yaklaşık 300 nüfuslu köyde yaklaşık 80 doktor yetişti. Köyde gençlerin tıp fakültesine yönelmesinin nedenlerinden birisi de Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinin köylerine yakın olması. Köyün ilk doktoru ise annesinin isteği ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Cahit Gümüşer. Gümüşer, annesinin isteğini kırmayarak yaklaşık 40 yıl önce doktor olarak diğer gençlerin de önünü açtı. Birbirine özendiler. Köyün Muhtarı Mustafa Polat, köyde gençlerin birbirine özendiği için doktor sayısının fazla olduğunu dile getirip, “Eskiden beri köyümüzün eğitim seviyesi yüksek. 80 tane doktor var. Şuanda okuyanlarımız hariç. Onlarla gurur duyuyoruz. Birbirine özenerek okudular. Ben buradan onlara çağrı yapıyorum. Gelsinler köylerine, gezsinler. El ele verelim yeniden, köyümüzü eski haline getirelim. Tabi ki bir inatta var. Öteki doktor olmuşta ben niye olmuyorum diyor. Bu herkeste var. Benim oğlum da doktorluğa hazırlanıyor. Ben de doktor olacağım diyor. Üç tane dört tane doktor çıkan evler var“ dedi.

Gümüşer diğer doktorlara örnek oldu. Medicana Sivas Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Cahit Gümüşer, köylerin gençlerinin doktorluğa hevesi olduklarını belirtip “Doktorluktan başka bir meslek düşünmedim. Çok şükür lise dönemlerinde de iyi çalıştım. Tıbbiyeyi kazandım. Köyümüzde okuyanın çok olması bir defa okuma yazmanın düşük olduğu dönemlerde bile okuma yazma bilenler, kendi çevrelerine okul olmadan öncede eski yazı ve yeni yazıyı öğretirdi. Okul açıldıktan sonra okumaya karşı bir istek, bir sevgi gelişti. Elimizden geldiği kadar da insanlara hizmet etmeye çalıştık. Köyümüzde de okuma merakı sadece doktorluğa yönelik değil. Öğretmen olsun, mühendis olsun ve diğer meslek gruplarında çalışanlarda var. Ama doktorluğa daha yatkınlık var. Bizden sonra da oldukça büyük sayıda çocuklar tıbbiyeye yöneldi. Şuanda da 80 tane köyümüzden doktor var. Bayağı da tıbbiyelimiz var. Bizim aileden bile ben ve oğlum doktor. Kardeşlerimden de torunlarından 4 tane tıbbiyede öğrencimiz var. Köyümüzde doktorluğa karşı heves var. Çevredekileri görünce de tahminimce giderek artacak. Benim doktor olmamı annem istedi. O hastaydı durmadan hastaneye gidip geliyordu. Onun teşvikiyle doktor oldum“ şeklinde konuştu.

Gümüşer'in oğlu Oğuz Gümüşer'de babası ile birlikte aynı hastanede Acil Servis Doktoru olarak görev yapıyor. Babası ve köyündeki diğer gençler gibi doktorluk mesleğini seçen Gümüşer yaptığı açıklamada, “ Bizim köyümüzde okuma hevesi fazla bu nedenle çok okuyan insan var. Çok sayıda meslek grubuna çalışan var. Ama bunların başında doktorluk geliyor“ dedi.



