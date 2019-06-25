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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
300 dönüm tarım hububat arazisi böyle yandı

300 dönüm tarım hububat arazisi böyle yandı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Tarım Cep Telefonu Tarım Arazisi Yangına Müdahale 

-Alevlerin ve traktörle mücadele görüntüsü

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da arpa ekili tarım arazisinde çıkan yangında 300 dönüm alan zarar gördü. Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde arpa ekili tarlalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Köylüler traktörlerle yangına ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrası yangın söndürüldü. Yangında 300 dönüm tarım arazisinde zarar meydana geldiği belirtildi. Yangın anı cep telefonu kameralarına yansırken, görüntülerde çiftçilerin traktörlerle yangına müdahale etmesi görülüyor.
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