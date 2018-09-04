300 dolar bozdurana parfüm bedava

-Yakın planda başka bir afiş görüntüsü

-Parfümcü işletmecisi Erdal Çakıcı'nın kampaya ile ilgili kısa açıklaması

-Parfüm dükkanında parfümlerin temizlenmesi

-Parfümlerin raflara yerleştirilmesi

-Bir müşterinin gelmesi

-Çakıcı'nın açıklamaları

-İş yerinden detaylar

-Dolar bozduran bir müşterinin gelmesi

-Dolar bozdurarak kampanyadan faydalanan Nurettin Gündüz'ün açıklamaları



( MERSİN )- Mersin'de parfüm dükkanı işeten Erdal Çakıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yastık altındaki dövizlerinizi bozdurun' çağrısına '300 dolar bozdurana istediği parfüm bedava' kampanyasıyla destek verdi MERSİN



- Mersin'de parfüm dükkanı işeten Erdal Çakıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yastık altındaki dövizlerinizi bozdurun' çağrısına '300 dolar bozdurana istediği parfüm bedava' kampanyasıyla destek verdi. Çakıcı, "15 Temmuz'da başaramadıklarını ekonomiyle başarmaya çalışıyorlar. Bizlerde 'dolara hayır, TL'ye evet' diyoruz" dedi.

Türkiye ekonomisini döviz kuru ile yıkmak isteyenlere karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yastık altındaki altınlarınızı, eurolarınızı, dolarlarınızı bozdurun. Milli duruşa destek olun' çağrısına Mersinli esnafların desteği giderek artıyor. Daha önce bir berber dükkanı işletmecisinin '200 dolar bozdurana saç-sakal tıraşı bedava' kampanyasının ardından şimdi de '300 dolar pozdurana istediği parfüm bedava' kampanyası eklendi. Çağrıya uyan vatandaşlar ise dövizlerini bozdurarak kampanyalara katıldı.

"15 Temmuz'da yapamadıklarını ekonomiyle yapmak istiyorlar" Türkiye'yi 15 Temmuz'da yıkamadıklarını ve bunu ekonomiyle yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Çakıcı, "Şuanda yaptığım kampanya ile ülkemizi yıkmaya çalışanlara karşı halk olarak duruşumuzu göstermek istedim. Başkanımızın çağrısı üzerine '300 dolar bozdurana istediği parfüm bedava' diye bir kampanya başlattım. Bunu devletimiz için yapıyorum. Tüm halkımız buradan gelip kampanyamıza katılabilir. Dolara hayır TL'ye evet diyoruz. Dolar ile alışveriş yapmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı. "Makbuzuyla gelen parfümü ücretsiz alır" Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşların 300 dolar bozdurması gerektiğini kaydeden Çakıcı, "Makbuzuyla gelen her vatandaşa istediği parfümü ücretsiz olarak veriyoruz. Şuan halkımız bu kampanyaya bayağı duyarlı. Cumhurbaşkanımıza olan destek giderek büyüyor. Bazı esnaflar da kampanyalar yapmaya hazırlanıyor. Halk olarak kenetlenmiş durumdayız. Ben bütün vatandaşlarımıza bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulunuyorum" şeklinde konuştu.

"Dolar bozdurdum parfümü bedava aldım" Dolar bozdurarak kampanyadan faydalanan Nurettin Gündüz ise, "Sokakta yürürken güzel bir reklam afişi gördüm. Önce inanmadım. Bende dolar bozdurmuştum içeri girdim ve makbuzu göstererek, ücretsiz parfüm aldım. Bu sayede gerçek olduğunu öğrendim. Cumhurbaşkanımıza ve devletimize destek olsun diye böyle bir şey başlatılmış bende esnaf arkadaşımı kutluyorum. Her dolar bozduran buradan gelip beleş parfüm alabilir. Bütün vatandaşlara sesleniyorum, herkes bu konuya sahip çıkmalı destek vermeli. Vatanımız için bunu yapmalıyız. Bizler ne kadar dolar bozdurursak bizim paramız o kadar değerlenir" diye konuştu.

(GRY-

