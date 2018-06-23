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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
300 bin lira değerindeki 2 yarış atı akıma kapılarak telef oldu

300 bin lira değerindeki 2 yarış atı akıma kapılarak telef oldu

Yerdeki atlar

Yarış Jandarma Elektrik Direği Yarış Atı Karacaören 

-İnsan boyuna kadar inen elektrik telleri
-Kırılan elektrik direği
-Atların sahibi İbrahim Akıl ile röportaj
-Genel ve detaylar

( ŞANLIURFA -ÖZEL) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde akıma kapılan yüz binlerce lira değerindeki 2 yarış atı telef oldu. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Siverek İlçesine bağlı Aşağıkaracaören kırsal Mahallesi Kendil Mezrasında yaşandı. Otlanmaları için araziye bırakılan İbrahim Akıl’a ait 2 yarış atı, tahta direği kırıldığı için insan boyuna kadar alçalan elektrik tellerine çarparak akıma kapıldı. Toplam değerinin 300 bin lira civarında olduğu iddia edilen atlar olay yerinde telef oldu. Yaşanan olay sonrası jandarma ile elektrik kurumu yetkililerine haber verildi.
Atlarının akıma kapılmasına çok üzüldüğünü söyleyen Akıl, bunun yanında yaklaşık 300 bin lira zararının olduğunu dile getirdi. Akıl, zararının karşılanması için yetkililerden yardım beklediğini dile getirdi. Yarış atlarının 1 buçuk yaşında oldukları ve kısa süre sonra yarışlara sokulacağı belirtildi.
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