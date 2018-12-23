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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
30 yüzücü soğuğa aldırmadan boğazın serin sularına atladı İzle

30 yüzücü soğuğa aldırmadan boğazın serin sularına atladı İzle

Denize atlayan yüzücülerin görüntüleri

Yüzme Lyon Irak 

-Yüzücülerle röportaj
-Denize atlamadan önce ısınma hareketleri yapan yüzücüler
-Denizden çıkıp ateşin başında ısınan yüzücüler

( İSTANBUL )-Dondurucu soğukta denize girdiler İSTANBUL

- Üsküdar Kuzguncuk sahilinde bir araya gelen 30 yüzücü, dondurucu soğukta denize girdi. İstanbul’da her hafta denize giren Open Water Yüzme Kulübü üyeleri, soğuk havaya rağmen denizin tadını çıkardı. Çeşitli meslek gruplarına mensup 25 yaş üstü üyelerden oluşan yüzücüler, Üsküdar Kuzguncuk’ta denize girdi. Ateşin başında mayolarını giyip özenle ısınma hareketlerini yapan yaklaşık 30 yüzücü, soğuğa aldırmadan kendilerini denizin serin sularına bıraktı. Her hafta bir araya gelerek özellikle soğuk sularda denize girdiklerini belirten yüzücüler, İstanbulluların sokağa çıkmaya çekindiği soğuk havalarda mayolarını giyerek boğazın tadını çıkardı. Kulüp üyeleri adına konuşan yüzücü Hasan Eke, “15 milyonluk İstanbul’da bu güzelliği yaşıyoruz. Arkadaşlarımızın her biri değişik meslek gruplarına mensup. İçimizde sanayici, avukat, bankacı, doktor, emekli, işçilerden oluşan bir gönül birliği var. Her zaman beraberiz. Sadece bugün değil, bütün sezon yüzüyoruz. Yaz kış özellikle soğuk suları arıyoruz. Bu güzelliği İstanbul’da kaç kişi yaşayabiliyor bilmiyorum. Biz bugün 30 kişi yaşıyoruz. Sarayburnu grubumuzla iki yaka arasında karşılıklı olarak yüzüyoruz. Çok güzel, hoş vakitler geçiriyoruz” dedi.
Yüzücülerden Erdeniz Saraç, “Deniz bizim için bir araç. Burada olmaktan mutlu oluyoruz. Buradaki arkadaşların hepsi açık su yüzücüleri. Türkiye’de girmedikleri, yüzmedikleri deniz yok” diye konuştu.

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