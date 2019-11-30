30 yıllık çalışmanın ürünü ‘Selçuklu Sergisi’, tarih meraklılarını kendine hayran bırakıyor İzle

-Serginin açılışı

-Işın Fırat'ın sunumundan detay görüntüler

-Ziyaretçilerden detay görüntüler

-Işın Fırat'ın açıklamaları

-Bir yabancı ziyaretçinin sergi hakkındaki görüşleri



( ÇANAKKALE -ÖZEL) ÇANAKKALE



- Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi tarafından yaklaşık 30 yıllık bir çalışmanın sonunda ortaya çıkan ‘Bir Zamanlar Selçuklu Sergisi’, Selçuklu Devleti dönemine özgü giysiler, replika şapkalar, kitreden yapılmış heykeller gibi yaklaşık 200 parçalık eşsiz eserleriyle, sanatseverleri ve tarih meraklılarını kendine hayran bırakıyor. 200 parçadan oluşan ve 30 yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıkan sergi, sanatseverleri tarihi bir yolculuğa götürüyor. Selçuklu Devleti dönemine ait sultanların ve önemli kişilerin heykellerinden, saray giysilerine kadar pek çok ilgi çekici eserin bulunduğu ‘Bir Zamanlar Selçuklu Sergisi’nin son durağı Çanakkale oldu. Troya Müzesi’nde açılışı yapılan sergiye ilk gününde yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 10 yıldır Türkiye’yi dolaşarak sanatseverlerle buluşan tarihi sergi, 3 Aralık tarihine kadar Troya Müzesi’nde ziyaret edilebilecek. Son durak İstanbul olacak 30 yıllık geçmişe sahip olan dev sergi ile ilgili görüşlerini paylaşan Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat, geçen yıl da Güneydoğu Anadolu’da bir turne yaptıklarını belirterek, “Bir zamanlar Selçuklu Sergisi, Kültür Bakanlığımızın himayelerinde Telif Hakları Genel Müdürlüğünün destekleriyle ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün de işbirliği doğrultusunda gerçekleşti. Geçen yıl Güneydoğu Anadolu turnesini yaptık. Bu yıl da Ahlat’tan başladık ve Doğu Anadolu’da 5 şehir, İç Anadolu’da 5 şehir ve Marmara Bölgesi’nde de 5 şehir olmak üzere 17 bin kilometrelik yolu 1,5 tonluk bir malzemeyle İstanbul’da bitireceğiz inşallah. Kitreden yapılmış heykeller, Aynur Atayurt’un menkıbe tasviri yağlı boya tabloları, Konya Olgunlaşma Enstitüsünün hazırlamış olduğu kostümler ve Hüseyin Gürkan Akkuş’un hazırladığı replika şapkaların yer aldığı 200 parçalık bir sergi” ifadelerini kullandı. “Bu sergi için yaklaşık 30 yıldır çalışıyoruz” Serginin yapımı aşamasında çalıştayların ve ar-ge çalışmalarının çok uzun soluklu yapıldığını vurgulayan Işın Fırat, şunları kaydetti: “Sultanlar, hanım sultanlar, baniler ve ruhanilerin yer aldığı bu sergide her birinin yaşantıları ve Anadolu’ya kattıkları değerleri ön plana çıkarıyoruz. Onların isimlerini bir kez daha hatırlattığımız için bizler de gurur duyuyoruz. Bu sergi için yaklaşık 30 yıldır çalışıyoruz. Çalıştayları çok uzun sürdü. Dile kolay 200 parça ürünümüz var. Çalıştaylarımızda nice akademisyenlerle işbirliği yaptık. Selçuklu’nun eğitiminde, müziğinde, mimarisinde, giysisinde mührünü aramaya gayret sarf ettik. Ar-ge çalışmalarımız çok uzun soluklu oldu. Yaklaşık 10 yıldan beri de Türkiye’yi bölge bölge dolaşıyoruz ve sergimizi sanatseverlerle buluşturuyoruz. Önümüzdeki yıl da Ege, Akdeniz ve Karadeniz’i de tamamlayarak Anadolu’nun nice şehirlerini dolaşmış olacağız.” Öte yandan Işın Fırat'ın serginin açılışı sonrası ziyaretçilere yaptığı etkileyici ve duygusal sunum büyük beğeni topladı.



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