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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
30 yıldır kümbetlerin maketini yapıyor Haberi

30 yıldır kümbetlerin maketini yapıyor Haberi

Maket ustası Muzaffer Pirhasanoğlu’nun atölyesinden görüntü

Kümbet 

-Maket ustası Muzaffer Pirhasanoğlu’nun maket yapması
-Maket ustası Muzaffer Pirhasanoğlu’nun konuşması
-Atölyeden ve maketlerden detay görüntüler

( BİTLİS ) BİTLİS

- Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaşayan maket ustası Muzaffer Pirhasanoğlu, 30 yıldır ilçedeki tarihi kümbetlerin maketlerini yapıyor. Hobi olarak başladığı işi meslek haline dönüştüren Pirhasanoğlu, ilçe merkezindeki atölyesinde yaklaşık 30 yıldır çeşitli ağaçlarla bölgedeki tarihi yapıların maketini hazırlıyor. Pirhasanoğlu, yaptığı açıklamada, maketlere bu sene yenilerini eklediğini ve bu ürünlere büyük ilginin olduğunu söyledi.

İlçede ve bölgedeki tarihi yapıların maketlerini farklı ebatlarda hazırladığını belirten Pirhasanoğlu, “Bitlis’in Ahlat ilçesinde ikamet etmekteyim. Yaklaşık 30 yıldır bir hobi olarak başladığım bu sanatı, daha sonra bir meslek olarak bu sanatı ilerlettim. Yaptığım bu maketler hem ilçemizin tanıtımında hem bölgemizin tanıtımında çok etkili olmaktadır. Bölgemizdeki tarihi eserler özellikle Ahlat’taki kümbetleri, camileri ve bölgemizde bulunan diğer tarihi eserleri son dönemde maketlerini yaptım. Yaptığım bu kümbetlerin gittikçe tanıtıma faydası çoğaldığı için ben farklı arayışlar içerisine girerek yeni bir model olarak kalemlikli kümbet maketi yaptım. Yeni kümbet maketine dıştan bakıldığında masa üstü biblo içini de boşalttığım için kalemlik görevi görüyor. Bu çıkardığım yeni maket çok beğenildi ve son dönemde bayağı tutuldu. Bir kümbeti 1 günde de çıkartabiliyorum. Çeşitli işlemesi ve büyüklüğüne göre 3 güne kadar devam edebiliyor. Ağaç olarak yöremizde yetişen ceviz ağaçlarını kullanıyorum” dedi.

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