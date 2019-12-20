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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
30 tonluk metal su deposunu çalan hırsızlar Jandarma'nın titiz takibiyle yakalandı

30 tonluk metal su deposunu çalan hırsızlar Jandarma'nın titiz takibiyle yakalandı

Zanlıların jandarma görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Jandarma Tavuk Çiftliği Oksijen Kaynağı Hırsız İstihbarat 


- Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çiftlik deposunda bulunan 30 tonluk metal su deposunu, depoya ait metal boru tesisatını parçalayarak çalan hırsızları titiz çalışmaları sonucunda yakalandı. Başkent İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçlarının önlenmesi konusunda yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 30 tonluk metal su deposunu, depoya ait metal boru tesisatını parçalayarak çalan hırsızları titiz çalışmaları sonucunda yakaladı. Jandarma, Ankara Gölbaşı İlçesi Oğulbey Mahallesinde bulunan bir tavuk çiftliğinin bahçesinde bir kamyonet ve şüpheli kişilerin görüldüğü bilgisini aldı. İstihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri şüphelileri kontrol etmek üzere olay yerine gitti. Jandarmanın geldiğini fark eden hırsızlar üzerine kaçmak istedi. Ancak Jandarma Devriyesi tarafından M.I., R.I., A.Y., A.K., S.L. ve E.Ş. isimli hırsızlar kıskıvrak yakalandı. Hırsızların kilitli vaziyette çiftlik deposunda bulunan 30 tonluk metal su deposunu, depoya ait metal boru tesisatını binanın metal giriş kapısını oksijen kaynağı yardımı ile keserek kamyonun kasasına yükledikleri tespit edildi. Yakalanan hırsızlar Jandarma karakoluna götürülerek gözaltına alındı. Zanlıların jandarma işlemlerinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.
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