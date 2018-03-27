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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
30 saniyede tüm emekleri heba oldu...Saatlerce uğraştılar, çıkardıkları tomruk dereye yuvarlandı

30 saniyede tüm emekleri heba oldu...Saatlerce uğraştılar, çıkardıkları tomruk dereye yuvarlandı

Tomruğu çıkarma çalışmaları

Kaka Dikkatsizlik Dere Yatağı 

-Yapılan uğraşlar
-tomruğun çıkartılması
-Tomruğa atılan tekme
-Tomruğun dereye yuvarlanması

( RİZE )- Rize'nin Camidağı köyünde köylülerin dere yatağından çıkarmak için saatlerce uğraşarak yola çıkardıkları tomruk bir tekme ile 30 saniyede yine dereye yuvarlandı RİZE

- Rize merkeze bağlı Camidağı köyünde köylülerin dere yatağından çıkarmak için saatlerce uğraşarak yola çıkardıkları tomruk bir anlık dikkatsizlik ve tomruğa atılan tekme sonucu 30 saniyede yine dereye yuvarlandı. Camidağı Köyü Köseler mevkiinde, Sinan Köse dere kenarında kesmiş olduğu kızıl ağaç kütüğünü dereden çıkarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonrasında kütüğü halatla kamyonete bağlayan Köse ve arkadaşları kütüğü saatler süren uğraşların ardından dere yatağından çekerek yola çıkarmayı başardı. Halatları sökülen tomruk yolun kenarına çekilmek için atılan tekme sonucu 30 saniyede yine dereye yuvarlandı. Köse ve arkadaşları tomruğun ardından bakakaldı.
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