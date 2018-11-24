30 kişinin öldüğü faciada yaralı kurtuldu, atandı öğretmen oldu İzle

-Sınıf içinden detaylar

-Ders işlemesinden detaylar

-Öğretmenin el ve yüzündeki yanıklardan detaylar

-Öğretmenle röportaj

-Bir öğrenci ile röportaj

-arşiv



( BİNGÖL )- Sınava giderken patlamada Vücudunun yüzde 80'i yanan ve 106 gün yoğun bakımda kalan Emrah öğretmen, 2 yıl önce sınava girip atanmasıyla birlikte mesleğini yapmaya başladı BİNGÖL



- Diyarbakır-Bingöl yolunda meydana gelen ve 30 kişinin yaşamını yitirdiği LPG tankerinin patlamasında öğretmen olmak için sınava giderken ağır yaralı olarak kurtulan Emrah Yetkin, yaşama tutundu sınava girip öğretmen oldu. 2 yıldır öğretmenliği büyük bir aşkla sürdüren Yetkin, o günleri de unutamıyor. 22 Temmuz 2014 yılında Diyarbakır-Bingöl Karayolu’nda LPG yüklü tankerin patlaması sonucu 2 otobüs alev almış, 30 kişi yaşamını yitirmiş, bir çok kişi de yaralanmıştı. O patlamada otobüslerden birinde bulunan ve öğretmen olmak için sınava giderken ağır yaralanan Emrah Yetkin (30), yaşama tutunmasının ardından çok istediği mesleğini de 2 yıl önce kazandı. Rabia Hatun İmam Hatip ve Anadolu Lisesinde Edebiyat öğretmenliği yapan Yetkin, öğrencileriyle güzel diyaloglar kurarken, o günleri ise unutamıyor. "106 gün yoğun bakımda kaldı" 2012 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra öğretmenlik için hazırlandığını anımsatan Emrah Yetkin," Sınava girmek için Diyarbakır’a giderken acı bir kaza yaşadık. LPG yüklü bir tankerin patlaması sonucu onlarca vatandaşımız öldü. Bende o feci kazadan yanıklarla kurtuldum. Vücudumun yüzde 80’i yandı. Patlamadan sonra Malatya’da ağır bir tedavi süreci geçirdim ve 106 gün kadar yoğun bakımda kaldım. Kollarımı kaybetme durumum bile vardı. Nasip Allah’tan, demek ki bu dünyada yiyecek ekmeğimiz varmış. Taburcu olduktan sonra üzerinden 4 yıl geçti ama tedavilerim hala devam ediyor"dedi.

"Pes etmemek önemli" Hastanedeki tedavi sürecinin ardından sınava hazırlanıp kazandığını ve 2 yıl önce mesleğine başladığını aktaran Yetkin, “Pes etmemek önemli. İnsanın her koşulda sevdiği mesleği yapması, icra etmesi mutluluk veriyor. Allah’a şükürler olsun ki, atandık görevimizi aldık. Öğrencilerimizle birlikte derslerimizi işliyoruz, beraber anlamlandırıyoruz”ifadelerini kullandı. Emrah öğretmenin öğrencilerinden Hicret Bayşu ise,“Ben tüm hayatını kaybetmiş öğretmenlerin ve görevde olan öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Hocamız, yaşadığı travmadan sonra hayata, yaşama tutunması bizi son derece mutlu ediyor. Hayata daha sıkı nasıl tutunabiliriz bizlere gösteriyor, kendisini çok seviyoruz ” diyerek düşüncelerini aktardı. (MAÇ-HİV-

