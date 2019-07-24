30 kiloluk kovalarda biriktirdiği madeni paralar ile umreye gitmek istiyor

-Paraların kovalara doldurulması

-Kovaların tartılması

-Kovaların arabaya taşınması

-Tolgahan Eravşarın Merkez Bankası Önüne gelmesi

-Tolgahan Eravşarın Merkez Bankasına girmesi

-Tolgahan Eravşar'ın boş kovalarla bankadan çıkması

-Banknotları sayması ve Tolgahan Eravşar ile röportaj



( KAYSERİ )- 1 yıldır biriktirdiği madeni paralar ile umreye gitme hayali kuruyor- Kayserili esnaf umreye gitme hayaliyle 30 kilogram madeni para biriktirdi- Umreye gitmek için yeterli miktara ulaşana kadar madeni para biriktirmeye devam edecek KAYSERİ



- Kayseri’de esnaflık yapan Tolgahan Eravşar, yaklaşık 1 yıldır 30 kiloluk kovalarda biriktirdiği madeni paralar ile umreye gitme hayali kuruyor. Kayseri’nin Hunat Mahallesinde esnaflık yapan Tolgahan Eravşar, gazetelerde bir kadının bozuk para biriktirerek umreye gittiği haberini okuduktan sonra kendisi de bundan esinlenerek eline geçen bozuk paraları yaklaşık 30 kiloluk kovalarda 1 yıl boyunca biriktirdi. Umreye gitme hayaliyle biriktirdiği madeni paraları Merkez Bankasında 200'lük ve 100'lük banknotlara çeviren Eravşav, “Umreye gitmek için niyetlendik, yeterli miktara ulaşana kadar para biriktirmeye devam edeceğim” dedi.

Tolgahan Eravşar, “Geçen sene gazetelerde bir kadının bozuk para biriktirerek umreye gittiğini okudum. Bu haberden esinlenerek böyle bir niyet aldım ve bozuk para biriktirmeye başladık eşimle beraber. Yaklaşık 1 yıldır elimize geçen bozuk paraları kovalara atarak biriktiriyoruz. Allah izin verirse parayı denkleştirip umreye gitmek istiyoruz. Kovalar yaklaşık 25-30 kilogram civarında. Paraları sayma fırsatım olmadı şuan sadece ayırma işlemini yapabildim. Tahminime göre 3 bin liraya yaklaşık bir para var. Paraları merkez Bankasına götürüp tümlettireceğiz inşallah. Biriktirdiğimiz paralar umreye gitmek için yeterli miktara ulaşana kadar biriktirmeye devam edeceğiz inşallah” diye konuştu.

Merkez Bankası'na giderek biriktirdiği madeni paraları 200'lük ve 100'lük banknotlara çeviren esnaf Eravşar, “Allah'a şükür paramızı tümlettik tahmin ettiğimizden de fazla çıktı, 3 bin lirayı geçti umre fiyatlarını araştırıp geri kalan parayı da tamamladıktan sonra bu iş için niyetlendik inşallah gideceğiz” ifadelerini kullandı.

