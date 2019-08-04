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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
30 düzensiz göçmen yakalandı - ERZİNCAN Haberi

30 düzensiz göçmen yakalandı - ERZİNCAN Haberi

- Yakalanan düzensiz göçmenlerden görüntüler - Düzensiz göçmenlere üst araması yapılması Erzincan 'da 30 düzensiz göçmen yakalandı - Erzincan 'da polis ekipleri, 2 mahallede belirlenen adreslere düzenlediği operasyonla yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 30 düzensiz göçmen yakaladıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 30 düzensiz göçmen yakalandı.Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir aylık istihbarat çalışmalarının ardından, yurda kaçak girip çeşitli adreslerde ikamet ettikleri tespit edilen yabancı uyruklulara yönelik operasyon düzenledi.
Kızılay ve Hocabey Mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Afganistan uyruklu 30 düzensiz göçmen yakalandı.Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Erzincan Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Polis Kaçak Akalan Polis Ekipleri Trol 

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