30 derece sıcaklıkta şimşekler gökyüzü aydınlattı İzle

-Şimşekler gökyüzünü aydınlattı

-araç sürücüleri zor anlar yaşadı,

-Yağmurun şiddetli yağması

-Yollarda yağmur suyunun akması

-Genel detay ve görüntüler



( ŞANLIURFA )- Şimşekler nostaljik görüntüler oluşturdu- Sağanak yağış etkili oldu ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'da gece saatlerinde 30 derece sıcaklıkta etkili olan sağanak dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa birlikte şimşekler de gökyüzünü aydınlattı. Kent merkezinde kuvvetli rüzgar ile etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde bazı rögarlar taştı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Suruç ilçesinde de sağanaktan dolayı bazı kırsal mahallelerde seralarda hasar oluştuğu, tarım arazilerinin de zarar gördüğü öğrenildi. Öte yandan sağanakla birlikte şimşekler de gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu. gökyüzü aydınlandı.

