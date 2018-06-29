30 dekarlık arpa tarlası yanarak kül oldu İzle

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( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta Pazarcık ilçesinde 30 dönümlük arpa tarlası yanarak kül oldu. Edinilen bilgiye göre yangın, ilçenin Narlı Mahallesi ovasında meydana geldi. Cuma Bezirgan’a ait arpa tarlası, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 3 saat süren mücadelenin ardından yangını kontrol altına aldı. 145 dekara ekili arpanın 30 dekarlık kısmı yangında kül oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

