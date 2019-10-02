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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
30 bin TL'ye sattıkları kepçeyi kaçıran dolandırıcılar yakalandı İzle

30 bin TL'ye sattıkları kepçeyi kaçıran dolandırıcılar yakalandı İzle

S.G.'nin sağlık kontrolüne getirilmesi ve götürülmesi

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Hapis Cezası Harekete Geç Dolandırıcılık 

-Adli Tabiplik'ten ve hastaneden görüntüler

( KAYSERİ -ÖZEL) KAYSERİ

- Kayseri'de internet üzerinden satışa çıkardıkları kepçeyi 30 bin TL'ye sattıktan sonra karşılığında para ve otomobil alan 2 kişi, kepçeyi sattıkları şahıslara teslim etmeden ortadan kayboldu. Mağdur vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen Kayseri polisi, 3 ayrı suçtan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve cezaevi firasi olan şahısla beraber 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, internet üzerinden çıkarılan kepçeyi gören V.M. (28) ve A.M. (62) kepçeyi almak üzere Afyon'dan Kayseri'ye geldi. Burada kepçeyi ilana koyan F.G. ve S.G. ile buluşan 2 kişi, kepçeyi satın almak için pazarlık yaptı. 30 bin TL karşılığında kepçeyi almak için anlaşan V.M. ve A.M., yanlarında getirdikleri 13 bin TL'yi nakit, 17 bin TL değerindeki otomobillerini ise noter aracılığı ile şahıslara verdi. Noter çıkışı satın aldıkları kepçeyi almak için verilen adrese giden V.M. ve A.M., kepçenin yerinde olmadığını görünce dolan dolandırıldıklarını anladı. İhbar üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyon ile F.G.'yi ve S.G.'yi mağdur şahıslardan aldıkları otomobilin içerisinde kıskıvrak yakaladı. F.G., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, S.G.'nin uyuşturucu madde ticareti ve imalatı, yaralama ve dolandırıcılık suçlarından 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğunu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen S.G., adliyeye sevk edildi.
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