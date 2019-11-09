30 Bin Suriyeli Resulayn’a döndü

-Vali Abdullah Erin açıklaması

-Terörün hedef aldığı evlerden ve dönüş yapan ailelerden detaylar

-Genel detay ve görüntüler



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Barış Pınarı harekatıyla terörden arındırılan Suriye’nin Resülayn kentine 30 bin kişi geri döndü. Kısa süre içerisinde bu sayının yüz bini aşması bekleniyor. Türkiye ve Suriye Milli Ordu tarafından Barış Pınarı Harekatıyla terörden temizlenen Suriye’nin Resulayn kentine 30 bin kişi geri döndü. Suriyeliler, PKK/YPG terör örgütü tarafından tahrip edilen evlerini onarmaya çalışıyor. Tahribattan geriye kalan eşyalarını toplayan halk, evlerinin içerisinde temizlik yapıyor. Terör örgütünün kurduğu bomba düzenekleriyle patlatılan evlerindeki duvarları da onarmaya başlayan Suriyeliler, hafriyatları kaldırdıktan sonra evlerine yerleşiyor. 30 bin kişi geri döndü Resülayn’da Şanlıurfa Valiliği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi tarafından yürütülen hizmetleri denetleyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ilçenin içme suyu, altyapı, kamu kurumlarına ait tesislerinin hizmet verebilir seviyeye getirilmesi için çalışmalara başlandığını, en fazla bir ay içerisinde kentin yepyeni bir görünüme kavuşacağını söyledi.



Vali Erin, Resülayn’da sağlık, eğitim, mahalli hizmetler gibi alanlarda Suriye vatandaşlarının görev aldığını, Türkiye’den gelen ekiplerin de onlara yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.



Telabyad ve Resülayn’da insanların yavaş yavaş evlerine dönmeye başladığını kaydeden Vali Erin, evlerine dönen insanların gıda, barınma, eğitim, sağlık, elektrik, su başta olmak üzere diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

AFAD başta olmak üzere kamu kuruluşları, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleriyle yaşamın normale dönmeye başladığı Resülayn ilçe merkezine yaklaşık 30 bin Suriyeli’nin geri döndüğünü ve evlerinde yaşamaya başladığını dile getiren Vali Erin, harekat sırasında Resulayn’ın tamamına yakınının boşaltılmış olduğunu hatırlattı.



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