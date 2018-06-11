30 bin Müslüman Selimiye Camii'ne akın etti

-Dış avlusu

-İç avlusu

-Cami içerisinden görüntüler

-Cemaatle röportajlar

-Genel ve detaylar



( EDİRNE ) EDİRNE



- UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Selimiye Camii, Kadir Gecesi ziyaretçi akınına uğradı. Kadir Gecesi’ni Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği, tarihi camide geçirmek için yurt içinden ve yurt dışından 30 bini aşkın Müslüman geldi, adım atacak yer kalmadı. Mimar Sinan’ın ‘Ustalık Eserim’ dediği UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Selimiye Camii, Kadir Gecesi’nde doldu taştı. Balkanların ve Türkiye’nin bin bir köşesinden binlerce Müslüman, Kadir Gecesi’nde Selimiye Cami’ne akın etti. Binlerce Müslüman Selimiye’ye akın etti Sultan 2’inci Beyazid tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan ve Osmanlı İslam mimarisinin eşsiz mabedi Selimiye Camii, başta Edirneliler olmak üzere, Batı Trakya, Balkanlar ve ülkenin birçok ilinden gelen Müslümanların akınına uğradı. Kentin çeşitli yerlerinde orucunu açan vatandaşlar, başta Selimiye Camii olmak üzere kentte bulunan camilere akın etmeye başladı.

İçeride ve dışarıda adım atacak yer kalmadı Cemaat, cami görevlilerinin Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif’i okumasını ve birbirinden güzel ilahileri dinledi. Din görevlileri tarafından verilen ‘Kadir Gecesi’ konulu vaazın ardından yatsı ezanının okunmasıyla birlikte Teravih Namazı kılındı. Tarihi cami içerisinde yer bulamayan binlerce cemaat, iç avlu ve bahçede giysilerini yere sererek ibadetlerini yerine getirdi. Semaya açılan eller, gecenin geç saatlerine kadar dua etti.

