30 adrese yapılan eş zamanlı operasyon kamerada: 15 gözaltı İzle

-Polis ekiplerinin evlere girişi

-Özel HArekat polislerinden detay

-Polis ekiplerinin evleri araması

-bir polisin binanın çatı katından inmesi

-ele geçirilen av tüfeklerinden görüntü

-zanlıların evlerden çıkarılması

-detay

-zanlıların doktor kontrolünden çıkarılması



( KAYSERİ )- 4 ay süren çalışmada 25 faili meçhul hırsızlık olayının zanlılarının yakalanması için operasyon düzenlendi KAYSERİ



- Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından 25 faili meçhul hırsızlık olayının 28 şüphelisinin yakalanması için sabah saatlerinde 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, Kayseri'de ikametlerden ziynet eşyası ve para hırsızlığı olayı ile ilgili olarak 4 ay süren kapsamlı çalışma neticesinde 25 faili meçhul olayın şüphelisi olarak 28 kişi belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından belirlenen 28 şüphelinin yakalanması için bu sabah, Özel Harekat Polisleri'nin de desteği ile 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda belirlenen adreslerde polis ekipleri evleri didik didik ararken, evlerin çatı katları da kontrol edildi. Polis ekipleri tarafından 28 şüpheliden 15'i yakalanırken, 1 aranan şahıs ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Yetkililer, operasyon neticesinde 25 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatıldığını bildirdi. (AÖ-

