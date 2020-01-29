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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
3 yıldır FETÖ’den aranan kadın saklandığı evde yakalandı

3 yıldır FETÖ’den aranan kadın saklandığı evde yakalandı

Şüpheli kadın adliyeye götürülürken görüntü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Bild Akalan Karahisar 


- Afyonkarahisar’da FETÖ/PDY kapsamında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 3 yıldır aranan bir kadın saklandığı evde düzenlenen operasyonla yakalandı.Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Çay ilçesinde FETÖ/PDY kapsamında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 2016 yılından bu yana aranan B.Ö. isimli şüpheli şahıs, Çay ilçe merkezinde saklandığı evde yakalandı. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli B.Ö. hakkında yasal işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

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