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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
3 yıldır Ecrin’in yolunu gözlüyorlar

3 yıldır Ecrin’in yolunu gözlüyorlar

Kayıp Ecrin’in babası Bekir Tunç

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-Bekir Tunç ile röportaj
-Anne Nursel Tunç ile röportaj
--arşiv görüntüsü-
-Arama tarama yapan asker ve korucular
-Kayıp Ecrin’in kıyafetlerini düzelten ve koklayan anne
-Kayıp Ecrin’in cep telefonu fotoğraflarına bakan Anne
-Köyden örüntüler
-Ecrin'in fotoğrafları

( MARDİN )- Midyat’ta 3 yıl önce kaybolan Ecrin Tunç’tan halen haber alınamadı- Anne Nursel Tunç:- “Yeter artık bu kayıplar olmasın, dayanamıyoruz” MARDİN

- Mardin’in Midyat ilçesinde 3 yıl önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 5 yaşındaki Ecrin’in annesi Aysel Tunç, “Kayıp çocuklarımız bulunsun, yeter artık bu kayıplar olmasın artık dayanamıyoruz” dedi.
Midyat’a bağlı Harmanlı köyünde 14 Haziran 2015’te bakkala gitmek için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 5 yaşındaki Ecrin Tunç’un ailesi, 3 yıldır çocuklarının yolunu gözlüyor. Kaybolan Leyla Aldemir (4) ve Eylül Yağlıkara’nın (8) ölüm haberleriyle bir kez daha yıkılan aile, Ecrin’in bulunmasını istiyor. Tek beklentilerinin kayıp çocuklarının bulunması olduğunu belirten baba Bekir Tunç, “Kızım Ecrin Tunç, 14 Haziran 2015 yılından beri kayıp, halen herhangi bir bilgi yok. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Acımız çok büyük bir acıdır, Allah kimsenin başına vermesin. Ecrin gibi iki evladımızı daha kaybettik, inşallah onların ailelerine bizim gibi ailelere Allah yardımcıları olsun. Allah’tan tek dileğimiz bir an önce Ecrin’imizin bulunması. Allah için kim canımız Ecrin’imizi bizden kopardıysa veya bilgisi varsa Allah için söylesin. Hepimizin çocukları var, kimsenin yanına kar kalmamalı, neredesin canım kızım” dedi.
Gözyaşları içerisinde kızının bulunmasını isteyen anne Nursel Tunç ise, “ Ben buradan Cumhurbaşkanıma ve tüm Türkiye’ye sesleniyorum, bir an önce bütün kayıp çocukların bulunması istiyorum ve Eylül kızımız, Leyla kızımızın da acısı daha çok taze onlar bizim daha çok ciğerimizi yaktılar, içimizi yaktılar. Yeter artık bu kayıplar olmasın artık dayanamıyoruz. Aramızda olsaydı, okula gidecekti ama hiçbirini görmedik” diye konuştu.

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