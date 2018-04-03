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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
3 yılda 11 otomobil çalan hırsızlar, Düzce'de yakalandı

3 yılda 11 otomobil çalan hırsızlar, Düzce'de yakalandı

POLİS KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ

Adli Kontrol Çalıntı Araç Akalan Hırsız Avcılık 

-ARAÇLARIN GÖRÜNTÜSÜ
-ŞAHISLARIN ADLİYEYE ÇIKARTILMASI
-DETAY

( DÜZCE )- Şahısların çaldığı 5 otomobil sahiplerine teslim edildi DÜZCE

- Düzce ve çevre illerden çaldıkları araçları parçalayıp satan hırsızlar, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Masası ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı. Edinilen bilgilere göre Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Masası ekipleri Düzce’den son dönemde özellikle "Şahin" ve "Doğan" model araçların çalınmasına yönelik olarak çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren çalışmalarda güvenlik kameraları, PTS ve MOBESE kayıtları tek tek incelendi. Çalışmalar sonrasında Düzce’den 7, Sakarya’nın Hendek ilçesinden 1 olmak üzere özellikle aynı marka 8 aracı çalan S.Ş. ve S.Ş. isimli kardeşler ile B.A., çalıntı araçları satan C.Y. ve çalıntı aracın parçalarını kendi aracına taktığı belirlenen F.A. adlı 5 kişi Düzce, Hendek ve Sakarya'da yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise çalıntı araçlara ait parçalar ile araç çalmakta kullanılan kontak düzenekleri ele geçirildi. Şahıslar tarafından çalındığı belirlenen 5 otomobil ise sahiplerine teslim edildi. Yapılan araştırmalarda gözaltına alınan şahısların son 3 yıl içerisinde Düzce’den 11 adet aynı marka araç çaldıkları, yine Zonguldak, Bolu ve Ereğli'de aynı model araçlardan 11 tane çalan O.Ö. ve M.K. isimli şahısların da cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan sorgularının ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edildi. Şahıslardan S.Ş., S.Ş. ve C.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.A. adli kontrol şartı ile serbest kaldı. F.A. da savcılık tarafından serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili A.C. adlı şahsın yakalanması için işe çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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