3 yıl sonra cesedine ulaşılan elektrikçinin cinayetinde ilk duruşma görüldü



- Kocaeli’de öldürülerek ormanlık alana gömülen ve cesedine 3 yıl sonra ulaşılan elektrikçinin öldürülmesi ile ilgili 4 kişinin yargılandığı dava görülmeye başlanıldı. Duruşmada Kızıltan ile arasında müşteri çalma sebebiyle husumet olduğu iddia edilen A.G.’nin maktulü yasak aşkını öğrendiği gerekçesiyle vurduğu iddia edildi. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 19 Mayıs 2015 tarihinde meydana gelen olayda iş adamı Erman Kızıltan akşam saatlerinde eşiyle konuştuktan sonra ortadan kayboldu. İhbar üzerine ekipler tarafından başlatılan incelemelerde Erman Kızıltan'ın aracı olaydan bir gün sonra Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bulundu. Olayın ardından Erman Kızıltan'la son olarak görüşen A.G., T.A., C.Ö. ve H.S isimli şahıslar, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede delil yetersizliği sebebiyle serbest bırakıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl olayın araştırılması için 12 kişilik özel ekip kurdu. Özel ekip tarafından Erman Kızıltan'ın kaybolmasıyla ilgili tekrar başlatılan incelemelerde Kızıltan'la son olarak görüşen ve gözaltına alındıktan sonra serbest kalan 4 kişi ile ilgili yapılan tekniki incelemelerde Kızıltan’ın aracını takip ettikleri belirlenen A.G., T.A., C.Ö. ve H.S. gözaltına alınarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Gözaltına alınan şahısların itirafı üzerine yola çıkan ekipler, Suadiye'de ormanlık alan içerisinde gömülü olan Kızıltan'ın cesedine ulaştılar. 4 katil zanlısının yargılandığı davada ilk duruşma görüldü Gözaltına alınarak sevk edildikleri adliyede tutuklanmalarına karar verilen Kızıltan ile arasında müşteri çalma sebebiyle husumet olduğu iddia edilen A.G. ile T.A., C.Ö. ve H.S. isimli şahısların yargılandığı dava görülmeye başlanıldı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanılan davada tutuklu sanıklar, A.G., H.S., T.A. ve C.Ö. hakim karşısına çıktı. Duruşma, Erman Kızıltan’ı vurduğu iddia edilen sanık A.G.’nin savunmasıyla başladı.

A.G. polis merkezinde verdiği savunmasının geçerli olduğunu söyleyerek, “Polis merkezinde söylediklerime ek olarak olayda iki tane gizli tanık vardır. Kim olduklarını ben biliyorum. T.A. da biliyordu. Bu dosya hakkında Kocaeli Emniyet Müdürüğü’nde görevli bir emniyet müdür yardımcısı T.A’ya yardım etti. Bazı memur kişilerinde T.A.’ya dosya ile ilgili bilgi verdiğini de biliyorum” dedi.

“A.G. çekmeceden silahı çıkararak ateş etmeye başladı” Daha sonra savunma yapan sanıklardan T.A. ise A.G.’nin Erman Kızıltan’ı, Kızıltan'ın iş yeri sahibi olan Z.Ç. ile arasında olan gizli ilişkisi olduğunu öğrenmesi sebebi ile öldürdüğünü belirterek, “Olaydan bir ay önce A.G.’nin iş yerine geldim. A.G. benden silah istedi, bende bu durumu H.S.’ye söyledim. Glog marka bir tabanca buldum. A.G. ve H.S.’den bu tabancayı almaya gittik. Parayı H.S. verdi. Olay günü Erman iş yerine geldi. A.G. ile beraber geldiler. En son geldiklerinde özel konuşuyorlardır diyerek biz yanlarına gitmedik. Erman ile A.G. tartışıyorlardı. A.G. yüksek sesle, ‘Sen ne için sağda solda Z.Ç. hakkında konuşuyorsun’ diye söylendi. Bu sırada birbirlerine karşılıklı bağırınca ben odaya girdim. Bu sırada A.G. çekmeceden silahı çıkararak ateş etmeye başladı.

Erman kapıdan çıkmaya çalıştığında bana çarptı. A.G. bir daha arkasından ateş etti. Erman o sırada yere düştü, hareketsiz kaldı. O sırada C.Ö. içeri girdi. ‘Ne yapıyorsunuz’ dedi.

Bende Erman’ı vurduğunu söyledim” diye konuştu.

Kızıltan’ı nasıl gömdüklerini itiraf etti Tutuklu sanıklardan C.Ö. emniyette ve savcılıkta kullandığı susma hakkını duruşma salonunda da kullandı. İfade vermeyen sanık C.Ö. mahkeme üyelerinden bir sonraki duruşmada ifade vermek için ek süre istedi. Sanıklardan ifade veren H.S., “Dördümüz birlikte Suadiye mevkii dediğimiz ancak tam bilmediğim bir yere Erman’ı gece saat 03.00 sıralarında gömdük. Kazı malzemeleri aracın içindeydi, nereden ve kimden temin edildiğini bilmiyorum. Kazı işi bir saat kadar sürdü. Kazdığımız yere herhangi bir işaret koymadık. Buradan sonra ayrıldık. Ben Erman’ı tanımam, ilk kez gördüm. Dükkanda gerçekleşen olayda kendisine karşı herhangi bir eylemim olmadı” şeklinde konuştu Duruşma ertelendi Sanıkların ifadelerini dinleyen mahkeme heyeti tarafından delillerin toplanması ve eksik belgelerin tamamlanması gerekçesiyle duruşmanın 14 Mart 2019 tarihine ertelenmesine, sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verdi.

