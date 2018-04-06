3 yıl önce yanan ormanlık alana öğrencilerden 120 fidan Haberi

-Öğrencilerden Halil Emir Karamanlı ile röp.

-Etkinliğe ait detaylar

-ASTED'in Görme Engelli Genel Koordinatörü Namık Tuncel'in açıklamaları

-Öğrencilerin toplu haldeki detayları



( BALIKESİR -HD) BALIKESİR



- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Sarımsaklı’da 3 yıl önce çıkan orman yangınında kül olan bölgeye öğrenciler tarafından fidan dikildi. Ayvalık 15 Eylül Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri tarafından yanan ormanlık alanda 120 adet çam fidanı toprakla buluşturuldu. Ayvalık Orman İşletme Şefliği ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adil Sosyal Tüm Engelli Dostları (ASTED) Grubu ortaklığında öğrenciler yanan bölgeye diktikleri fidanlarla yöre halkına bir hatıra ormanı bağışlamış oldu. 75 öğrencinin yanı sıra 15 Eylül Ortaokulu Müdürü Soner Suyolcu’nun ve Ayvalık Orman İşletme Şefliği personellerinden Hazım Gezer’in öncülüğünde okul öğretmenlerinin de katıldığı ağaç dikimi şenlik havasında gerçekleşti. Öğrencilerinden Halil Emir Karamanlı, arkadaşlarıyla birlikte yanan orman arazisine ağaç dikmek için geldiklerini belirterek, “Bu bölge birkaç yıl önce çıkan bir yangında küle dönmüş. Bizde bugün bu alanı yeşillendirmek için buraya geldik. Büyüdüğümüzde bu alana çocuklarımızla gelip, piknik yapmayı hayal ediyoruz. Burada diktiğimiz fidanlara kendi isimlerimizi veriyoruz. Bu etkinlik bizi son derece mutlu etti. Çünkü ağaçlar da tıpkı bizim gibi birer canlı. Bu etkinlik beni son derece mutlu etti. Herkese bir dikili ağaçlarının olmasını tavsiye ederim” dedi.



