Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
3 yıl önce yanan ormanlık alana öğrencilerden 120 fidan Haberi

3 yıl önce yanan ormanlık alana öğrencilerden 120 fidan Haberi

Ağaç dikimine ait detaylar

Öğretmenler Öğretmen Orman Arazisi Öğrenciler Orman Yangını 

-Öğrencilerden Halil Emir Karamanlı ile röp.
-Etkinliğe ait detaylar
-ASTED'in Görme Engelli Genel Koordinatörü Namık Tuncel'in açıklamaları
-Öğrencilerin toplu haldeki detayları

( BALIKESİR -HD) BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Sarımsaklı’da 3 yıl önce çıkan orman yangınında kül olan bölgeye öğrenciler tarafından fidan dikildi. Ayvalık 15 Eylül Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri tarafından yanan ormanlık alanda 120 adet çam fidanı toprakla buluşturuldu. Ayvalık Orman İşletme Şefliği ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Adil Sosyal Tüm Engelli Dostları (ASTED) Grubu ortaklığında öğrenciler yanan bölgeye diktikleri fidanlarla yöre halkına bir hatıra ormanı bağışlamış oldu. 75 öğrencinin yanı sıra 15 Eylül Ortaokulu Müdürü Soner Suyolcu’nun ve Ayvalık Orman İşletme Şefliği personellerinden Hazım Gezer’in öncülüğünde okul öğretmenlerinin de katıldığı ağaç dikimi şenlik havasında gerçekleşti. Öğrencilerinden Halil Emir Karamanlı, arkadaşlarıyla birlikte yanan orman arazisine ağaç dikmek için geldiklerini belirterek, “Bu bölge birkaç yıl önce çıkan bir yangında küle dönmüş. Bizde bugün bu alanı yeşillendirmek için buraya geldik. Büyüdüğümüzde bu alana çocuklarımızla gelip, piknik yapmayı hayal ediyoruz. Burada diktiğimiz fidanlara kendi isimlerimizi veriyoruz. Bu etkinlik bizi son derece mutlu etti. Çünkü ağaçlar da tıpkı bizim gibi birer canlı. Bu etkinlik beni son derece mutlu etti. Herkese bir dikili ağaçlarının olmasını tavsiye ederim” dedi.

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı