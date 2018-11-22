3 yıl önce başladı, şimdi dünyanın dört bir yanına kişiye özel davetiye tasarlıyor

--Oluşturduğu karakterler ve davetiye örneklerinden genel detay görüntü

--Özden çizim yaparken görüntü

--Özden ve Sarı ile röportaj



( İZMİR -ÖZEL)- Genç tasarımcıdan yurtdışına kişiye özel davetiye İZMİR



- Çizgi filmci Habibe Irmak Özden, dünyanın dört bir yanına kişiye özel düğün davetiyeleri yapıyor. Özellikle Almanya’daki müşterileri için birbirinden farklı davetiyeler tasarlayarak çiftlerin fotoğraflarını illüstrate eden Özden, aynı zamanda şirketlere karakter tasarımları da gerçekleştiriyor. Dumlupınar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü mezunu 29 yaşındaki Habibe Irmak Özden, aynı zamanda Yaşar Üniversitesinde Grafik Tasarım Bölümünde yüksek lisans yaptı. Özden, şirketlere özel karakter tasarımlarının yanı sıra yaptığı düğün davetiyeleri ile de dikkat çekiyor. Çiftlerin fotoğraflarını illüstrate eden genç girişimci, dünyanın dört bir yanından müşterileri için farklı tasarımlar yapıyor. Özden’in tasarladığı bazı davetiyelerde Almanca ve Arapça yazılar dikkat çekiyor. Almanca ve Arapça davetiyeler Kişiye özel davetiyeleri 3 yıldan bu yana tasarladığını söyleyen Özden, “Davetiyelere özellikle sosyal medyada çok fazla rağbet oluyor. Aslında bir bakıma insanların anılarını resimliyorum. Onlar bana referans fotoğraflarını gönderiyorlar, ben de onları istedikleri pozlarda dijital olarak çiziyorum. Ardından bu çizimleri davetiye olarak basıyor ve kargoluyoruz. Özellikle Almanya’dan çok fazla sipariş alıyorum. Oradaki Türkler kişiye özel davetiyelere büyük ilgi gösteriyor. Örneğin eğer evlendikleri kişi Almansa ya da Alman dostlarını düğünlerine davet edeceklerse davetiyede Almanca bilgiler de yer alıyor. Sadece Almanya değil, dünyanın dört bir yanından benimle iletişime geçen çiftlere davetiye tasarlıyorum. İnsanlar, bu kişiye özel davetiyeleri çok seviyorlar. Hatta çizdiğim tasarımı çerçeveletip duvara asıyorlar ve onlar için de güzel bir anı oluyor” dedi.

Sanat stüdyosu ve YouTube kanalı Özden ayrıca, illüstratör Ozan Sarı ile de Roof Art adında sanat stüdyosu açtı. Burada resim derslerinin yanı sıra çeşitli çalışmalar gerçekleştireceklerini belirten Ozan Sarı, “İzmir Alsancak’ta resim derslerinin yanı sıra çeşitli atölyeler gerçekleştireceğiz, workshoplar ve etkinlikler yapacağız. Yazarlık, tiyatro, animasyon, karakter oluşturma gibi pek çok alanda etkinlikler gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımız sadece çocuklara yönelik değil, gençler ve yetişkinlere yönelik de olacak” diye konuştu.

Özden ve Sarı, gerekli alt yapı çalışmalarının ardından çocuklara yönelik eğitici çizgi film ve animasyonların da yer alacağı bir YouTube kanalı da açmayı planlıyor.

