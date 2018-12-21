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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
3 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

3 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

Evden dumanların yükselmesi

Polis Oturma Odası Polis Ekipleri Trol 

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-İçeride çocuğu arayan ekipleri
-Yakınlarının sinir krizi
-Babanın gözyaşları
-Detay

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta iki katlı evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kaleardı Mahallesi Dikmenler Sokak’ta iki katlı bir evin üst katında yangın çıktı. Yangında içeride bir çocuğun kaldığı ihbarı ekipleri alarma geçirdi. Sobadan çıktığı öğrenilen yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken, mahallede panik yaşandı. 4 çocuklu Serdar ve Zeynep Süsoy çiftinin en küçük çocuğu olduğu öğrenilen Yağız Efe’yi (3) kurtarmak için ekipler yoğun çaba sarf etti. Yangını kontrol altına alarak söndüren ekipler, yaklaşık yarım saat boyunca minik Yağız Efe'yi aradı. Küçük çocuğun cansız bedeni evin oturma odasında bulunurken, acı haberi alan anne ve baba gözyaşlarına boğuldu. Küçük çocuğun ağabeyini ise polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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