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09 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
3 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu İzle

3 yaşındaki çocuk sulama kanalında boğuldu İzle

Çocuğun düştüğü kanal

Hastane Adli Tıp Sulama Kanalı Sağlık Ekipleri Adli Tıp Kurumu 

-Kanaldan genel ve detay görüntü
-Kanal kenarında suya girilmez yazısı
-Hastane görüntüsü

( ADANA ) ADANA

- Adana'da sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent-Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşındaki Yahya Hüseyin, sulama kanalı kenarında oynarken kanala düştü. Bir süre çocuğu kimse fark etmedi. Daha sonra vatandaşlar kanalda birinin sürüklendiğini görüp çocuğu kanaldan çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile çocuk hastaneye kaldırıldı, ancak çocuk kurtarılamadı. Yahya Hüseyin'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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