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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
3 yaşındaki çocuk ölümden döndü

3 yaşındaki çocuk ölümden döndü

AMBULANSTAN GÖRÜNTÜ

Boğulma Tehlikesi İlk Müdahale Sağlık Ekibi Sağlık Ekipleri 

-ÇOCUĞUN AMBULANSTAN İNDİRİLMESİ
-HASTANEDEN GÖRÜNTÜ

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta yakınları ile denize giren 3 yaşındaki Burak P., çocuk boğulma tehlikesi geçirerek ölümden döndü. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtulan küçük Burak’ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Zonguldak’ın Kilimli İlçesinde Kilimli Plajına yakınları ile denize giden 3 yaşındaki Burak P., boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan küçük Burak kıyıya çıkartıldı. Çevredekiler tarafından 112 sağlık ekibine haber verildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük Burak’a ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Burak tedavi altına alındı. Küçük Burak’ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
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