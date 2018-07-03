Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
3 yaşındaki çocuğun bulduğu yaralı kuş tedaviye alındı - ZONGULDAK

3 yaşındaki çocuğun bulduğu yaralı kuş tedaviye alındı - ZONGULDAK

- Emre Durmuş ve babası yaralı kuşu getirirken - Yaralı kuşun zabıtaya teslim edilmesi - Detaylar3 yaşındaki çocuğun bulduğu yaralı kuş tedaviye alındı - Zonguldak 'ta 3 yaşındaki çocuğun parkta oynarken bulduğu yaralı kırlangıç, ailesinin yardımıyla tedavisinin yapılabilmesi için zabıta ekiplerine teslim edildiZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Emre Durmuş, parkta oynadığı sırada yaralı bulduğu kırlangıcın tedavisinin yapılabilmesi için ailesinin yardımıyla zabıta ekiplerine teslim etti.Alaplı 690 Evler Mahallesi'nde parkta arkadaşlarıyla oynayan Emre, yerde yatan ve uçamayan bir kırlangıç gördü.Eline aldığı kırlangıcı eve getiren Emre, daha sonra babası Yüksel Durmuş'la kafese koyduğu kuşu zabıta ekiplerine teslim etti.Baba Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun kuşu eve getirdiğinde yaralı halde oluğunu söyledi.

Zaman kaybetmeden kırlangıcı belediyeye götürdüklerini anlatan Durmuş, "Oğlum kuşun yerde yattığını görünce eline alarak eve getirdi. Bana gösterince yaralı olduğunu gördüm. Kuşu bir kafese koyarak oğlumla birlikte belediye veterinerinin görmesi için zabıta ekiplerine teslim ettik. Emre kuşu çok sevdi. İnşallah iyileştiğinde kırlangıcı oğlumla doğaya bırakacağız." dedi.
Emre de kırlangıcı çok sevdiğini ve bir an önce iyileşmesini istediğini ifade etti.
Yaralı kuş, daha sonra tedavisi için Zonguldak İl Özel İdaresi Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Muhabir Allah Zabıta Kırlangıç Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı