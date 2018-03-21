3’üncü Uluslararası Zeytinburnu Öykü Festivali başladı

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( İSTANBUL )- Öykü meraklıları Zeytinburnu'nda yazarlarla buluşacak İSTANBUL



- Bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Türkiye’den ve dünyadan önemli yazarların buluştuğu "Uluslararası Zeytinburnu Öykü Festivali" başladı.

Açılışa, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, festivalin onur konuğu usta yazar Yıldız Ramazanoğlu ile çok sayıda yazar katıldı.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen yazarlarını bir araya getiren bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen "Uluslararası Zeytinburnu Öykü Festivali" başladı.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen festivalin açılışına, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, festivalin onur konuğu usta yazar Yıldız Ramazanoğlu, festivalin danışmanı Cemal Şakar, Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda yazar ile birçok vatandaş katıldı.

"Anlatıyorum Öyleyse Varım" temasıyla başlayan festival kapsamında yerli ve yabancı birçok öykücü gecede hikayelerini okudu. Kilometrelerce uzaktan gelen birçok öykücünün hikayelerini ise katılımcılar ilgiyle takip etti. Gecede konuşan festivalin onur konuğu, Ramazanoğlu ise yazmanın insanın doğasından gelen bir hissiyat olduğuna dikkat çekti. “Yazma konusunda daha bir gayretli, daha motive olacaklar” İnsanların öyküyle önemli başarılar elde ettiğini ve yazmak isteyenleri her zaman desteklediklerini dile getiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “12 ülkeden öykücülerimizi Zeytinburnumuzda ağırlayacağız. Sizler sayesinde inşallah Zeytinburnumuzda yeni öykücüler çıkacak. Zeytinburnumuzun insanları yazıyorlar, yazma konusunda daha bir gayretli, daha motive olacaklar. Bu organizasyonun umduğumuz çıktıları oluşturacak şekilde gerçekleşmesini temenni ediyorum. Bizlerle birlikte olacak 35 hikayeci arkadaşımıza şimdiden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Gecenin sonunda Arslan Hazreti, Derya Türkan ve Yinon Muallem'den oluşan "Meşk-i Yay" grubunun verdiği konser ise dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Festival kapsamında yazarlar gerçekleştirilen panel, öykü atölyeleri ve "Okulda Öykü Var" gibi etkinliklerle öğrencilerle bir araya gelecek. Festivaldeki yerli öykücüler arasında İsmail Pelit, Ahmet Melih Karauğuz, Mahmut Sami Yıldız, Sibel Eraslan, Nurcan Toprak, Emin Gürdamur, Nihan Kaya, Necip Tosun, Gülhan Tuba Çelik, Recep Seyhan, Bahtiyar Aslan, Hasan Harmancı, Merve Koçak Kurt, Yasin Çetin, Selma Aksoy Türköz, Demet Şahin, Hüseyin Çelik, Hasibe Çerko, Erhan Genç, Güray Süngü, Elif Genç, İbrahim Aslaner ve Sinem Torun gibi isimler yer alıyor. Festival kapsamında Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, Nağmedar ve Merkezefendi Kütüphanesi’nde etkinlikler gerçekleştirilecek. Festival ise 24 Mart'ta gerçekleştirilecek etkinliklerle sona erecek.

