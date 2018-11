3. Uluslararası STK Fuarı’nda İhlas Vakfı'na yoğun ilgi

-İhlas Vakfı stantı

- Uluslararası sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren 3. Uluslararası STK Fuarında İhlas Vakfı standı yoğun ilgi gördü. İslam Dünyası STK'ları Birliği (İDSB), Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın (TGTV) iş birliğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 17-18 Kasım tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 3. Uluslararası STK Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bu sene üçüncüsü gerçekleştirilen fuar, katılımcıların proje ve faaliyetlerini tanıtabilecekleri, bir yandan da değişik ülke, bölge ve sektörel konularda düzenlenecek çalıştaylarda bilgi birikimlerini ve kurumsal tecrübelerini diğer kuruluşlarla paylaşılabilecekleri bir platform olma özelliği taşıyor. İki gün boyunca devam edecek ve 40’ın üzerinde ülkeden 190 civarında STK’nın katılacağı fuara on binden fazla ziyaretçinin geleceği tahmin ediliyor. Dünyanın her yerinden katılım sağlanıyor. Asya-Pasifik’ten Güney Asya ülkelerine, Orta Doğu’dan Körfez ülkelerine, Afrika ve Sahraaltı’ndan Avrupa ve Amerika’ya uzanan geniş bir perspektifte dünyanın hemen her tarafından katılım sağlayan STK’lar fuar boyunca faaliyetlerini ve projelerini paylaşma fırsatı bulacaklar. İslam dünyasının hemen her tarafından sağlanan katılımla Fuarın STK'lar arasında sürdürülebilir bir işbirliğine ciddi katkı sağlaması hedefleniyor. İhlas Vakfı standına yoğun ilgi Uluslararası sivil toplum kuruluşlarının bir araya getiren fuarda İhlas Vakfı da yerini aldı. İhlas Vakfı Dış İlişkiler Koordinatörü Osman Gül, “İhlas Vakfı olarak tüm dünyada ve yurtiçinde yapmış olduğumuz hizmetlerimizi buraya gelen kardeşlerimize duyuruyoruz. Kültürel hizmetlerimizi ve kitaplarımızı hediye ediyoruz. İslam dünyasının bir arada buluşmuş olduğu kaynaşmanın, sevginin, muhabbetin hasıl olduğu bir toplantı olmuş oluyor. İslam alemine, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Bu tür organizasyonlara son derece ihtiyaç var” Etkinliğin önemine vurgu yapan İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Ramazan Ayvalı ise, “Her insanın birinci hakkı, yaşama hakkıdır. Sonra inanma hakkı gelir. Bugün maalesef dünyada pek çok insan hayatından oluyor, malından oluyor, canından oluyor, inancından koparılıyor. Onun için bu tür organizasyonlara son derece ihtiyaç var. İnşallah, bunlar bütün başta Türk ve İslam alemi olmak üzere tüm dünyanın huzur, sükun, emniyet ve asayişine vesile olur diye ümit ediyoruz. Böyle bir toplantıdan büyük bir memnuniyet duyduk” dedi.