3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk (3) - İSTANBUL
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi - KADEM'in, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile "Ailenin Güçlendirilmesi" temasıyla İstanbul 'da düzenlediği zirve başladıİSTANBUL - Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile düzenlediği "3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi" başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, zirve kapmasında konuşma yaptı.