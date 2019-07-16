Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu düzenlendi

3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu düzenlendi

Prof. Dr. Erbaş'ın konuşması

İşgal Girişimi Okul Öncesi Eğitim Darbe Girişimi Davranış Eğitimi Film Gösterimi 

-Genel ve detay

( ANKARA ) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: - “15 Temmuz ülkemizin maruz kaldığı büyük bir ihanet karşısında aziz milletimizin yazdığı onurlu bir destanın yıl dönümüdür” ANKARA

- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “15 Temmuz ülkemizin maruz kaldığı büyük bir ihanet karşısında aziz milletimizin yazdığı onurlu bir destanın yıl dönümüdür” dedi.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneği’nin birlikte organize ettiği “3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu” Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla düzenlendi.
Etkinlikte bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “15 Temmuz ülkemizin maruz kaldığı büyük bir ihanet karşısında aziz milletimizin yazdığı onurlu bir destanın yıl dönümüdür. 15 Temmuz 2016 tarihinde kirli dünyasını yüce dinimiz İslam’ın ilke ve değerleri arkasına gizleyen terör şebekesi FETÖ vatanımıza, milletimize, birliğimize, istiklal ve istikbalimize kastetmiştir” şeklinde konuştu.
15 Temmuz günü, halkın büyük bir azim ve inançla dinine, değerlerine ve hürriyetine sahip çıktığını dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Hain darbe girişimi ki darbe girişimi yeterince ifade etmiyor. Vatanımızı işgal girişimi diyoruz buna, bu işgal girişimi Allah’ın inayeti, yöneticilerimizin dirayeti ve aziz milletimizin cesareti ile bütün dünyaya örnek olacak şanlı bir direnişle bertaraf edilmiştir” ifadelerini kullandı. Din istismarı yaparak insanları kandıran hain örgüte atıfta bulunan Başkan Erbaş, “Bir yerde herhangi bir kitaba Kur’an-ı Kerim’den daha fazla değer gösteriliyorsa orada hakikat adına ciddi bir sorun var demektir. Bazı kişilerin hatadan korunmuş olduğuna inanılıyor ve onlara Peygamber Efendimizden daha çok itibar ediliyorsa İslam’ın dışına çıkılmış demektir” diye konuştu.
“Din istismarı ile mücadelenin en etkin yolu doğru dini bilginin yerleştirilmesidir” Hain yapıyla mücadelenin eğitimle olacağına değinen Erbaş, “Bir daha benzer süreçler ve ihanetler yaşamama adına sağduyulu ve ferasetli yaklaşımı güçlendirmeliyiz. Din istismarı ile mücadelenin en etkin yolu doğru dini bilginin yerleştirilmesi, Kur’an ve sünnete dayalı bir din eğitimi, ahlak ve maneviyata dayalı bir davranış eğitimidir. Dini istismar eden örgütler genelde özgüveni, özgür düşüncesi, kimlik ve karakteri elinden alınmış genç kitleler oluşturmaya çalışmaktadırlar. Dolayısıyla çocuklarımıza okul öncesi eğitimden başlayarak sağlıklı bir karakter ve değer aşılayacak, onların iyi bir kul ve güzel ahlaklı insan olmasını sağlayacak bir eğitim ortamı ve müfredatı hazırlamaya mecburuz” dedi.
Programda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından hain darbe gecesini anlatan bir belgesel film gösterimi gerçekleşti. Belgesel gösterimi ardından sempozyuma geçildi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik’in yanı sıra birçok öğrenci ve vatandaş katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Atatürk Havalimanında Mahşeri KalabalıkAtatürk Havalimanında Mahşeri Kalabalık
Beştepede İlk Tören GerçekleştiBeştepede İlk Tören Gerçekleşti
Haydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping GösterisiHaydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping Gösterisi
İhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktıİhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
PKKnın Mühimmatları Ele GeçirildiPKKnın Mühimmatları Ele Geçirildi
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı