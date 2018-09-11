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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
3 ton kilo verdiler

3 ton kilo verdiler

Ahmet Özkul Röp

Diyetisyen Sağlıklı Kilo Verme Metabolik Sosyal Hayat Obezite Cerrahisi 

-Dr. Evren Dilektaşlı röp
-obez hastalar detay
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( BURSA )- Bursa'da obezite hastaları bir araya geldi BURSA

- Bursa’da Özel Hayat Hastanesi'nde yeni açılan Obezite Cerrahi bölümünde bulunan hastalar ve Obezite Cerrahi Bölümünde görevli Doktor Evren Dilektaşlı bir araya geldi. Salonda bulunan hastaların 3 ton yağ kaybettikleri öğrenildi. Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul'da doktor ve hastaların bir araya geldiği toplantıya katıldı.
Özkul, “Şimdi burada obezite cerrahisi ve metabolik cerrahi bölümünün açılması ile Doçent Doktor Evren Dilektaşlı bey bu birimin başına getirildi ve çok güzel hizmetler, işler yapıldı. Obezite toplumumuzun en çok rahatsızlık duyduğu konulardan rahatsızlıklardan biri, onun için normal şartlarda insanları Sağlık Bakanlığının da obezite ile ilgili programları var. Birinci derecede insanların beslenmesine dikkat etmesi, hareketli sosyal hayatın içerisinde kilo almamaya gayret etmesi lazım. Ve zayıflama ile ilgili diyetisyenlerle uzmanlarla kilolardan kurtulması gerekiyor. Daha sonrasında ihtiyaç oluyorsa obezite cerrahisi ile bu problemden kurtulmak mümkün. Ameliyat ile de bunun tedavisinin olduğunu gördük" dedi.
Bölüm sorumlusu Doçent Doktor Evren Dilektaşlı ise obezite ameliyatlarını 10 yıldır yaptığını belirerek, "Obezite ve metabolik cerrahi alanında yeterince deneyim kazandım. Bildiğiniz gibi bu bizde çağıl hastalığı kansere ve bir çok hastalığa sebep vermekte. Sigaradan sonra en zararlı olan ikinci hastalık obezitedir. Sigaradan sonra ikinci ölüm nedenidir diyebiliriz. Hastalarımıza çok güzel sağlıklı kilo vermelerini sağlayacağız” diye konuştu.

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