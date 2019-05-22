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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
3. Ters Lale ve Uçkun Festivali - HAKKARİ

3. Ters Lale ve Uçkun Festivali - HAKKARİ

- Kamyonetle gezen türkücü Aydın Aydın - Çalınan müzik ile şehri dolaşması - Halkı festivale davet etmesi3. Ters Lale ve Uçkun FestivaliHAKKARİ (AA) - Hakkari li sanatçı Aydın Aydın, sahurda vatandaşları bugün düzenlenecek "3. Ters Lale ve Uçkun Festivali"ne davet etti.Aydın, kent merkezinde kamyonetle gezerek vatandaşları sahura kaldırdı.Ardından vatandaşları bugün Hakkari Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenecek "3. Ters Lale ve Uçkun Festivali"ne davet eden Aydın, "Türkiye'nin dört bir yanında ramazan davulcuları, davul çalarak, maniler söyleyerek insanları sahura kaldırıyorlar. Bugün ben kendi memleketimde türkülerimle hemşehrilerimi sahura kaldırdım. Ayrıca vatandaşlarımızı festivale davet ettim." dedi.

Sahur Festival Türkücü 

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