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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon - ŞIRNAK

3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon - ŞIRNAK

- 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ana ilişkin görüntü Şırnak 'ta 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon - İdil ilçesi kırsalında teröristlerin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüsüne ulaşıldıŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın İdil ilçesi kırsalında, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüsüne ulaşıldı.Görüntüde, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İdil ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda, helikopterden atılan roketle 3 teröristin etkisiz hale getirilme anı yer alıyor.Kayıtta, söz konusu bölgede dumanların yükseldiği görülüyor.Bölgede operasyon sürüyor.

Teröristler Helikopter 

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