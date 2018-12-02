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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
3 taşla 50 bin liralık telefon çaldılar İzle

3 taşla 50 bin liralık telefon çaldılar İzle

Hayrullah Varlı ile röp. iş yerinin iç ve dış detayı

( BURSA )- 1 dakika içerisinde 50 bin liralık hırsızlık BURSA

Polis Harekete Geç Hırsız Cep Telefonu Polis Ekipleri 


- Bursa’da bir GSM şirketinin camlarını taşla kırıp içeriye giren 3 hırsız 1 dakika içerisinde 50 bin liralık telefon çaldı. Olay, Yıldırım ilçesine bağlı bir GSM şirketinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrullah Varlı’ya (32) ait iş yerinde önceki gece hırsızlık oldu. Yüzü kapalı, ellerinde eldiven olan 3 kişi iş yerinin camlarını taş ve tekmelerle kırıp içeriye girdi. 1 dakika içerisinde içeride bulunan 15 adet 50 bin lira değerindeki cep telefonunu çalan hırsızlar ortadan kayboldu. Varlı’nın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulundu. İş yeri sahibi Hayrullah Varlı, “Gece 03.30 sıralarında evde yatıyordum. İçeriye taşlarla vurup girmişler. Daha sonra içeride masanın üzerinde bulunan bütün teşhir cihazlarını almışlar. Bir dakika içerisinde her şey bitmiş. 50 bin lira zararım var. Masada 15 tane cihaz vardı. Onları çalmışlar. Masadaki cihazların hepsi pahalıydı. Onlardan şikayetçiyim. 3 kişi girmiş içeriye. Camları mecburen değiştirdim. İş yerinin çalışması lazım. Benim gece haberi oldu” dedi.
(AF
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